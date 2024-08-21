Какие хитрости используют производители косметики, выдавая продукт за натуральный

Нередко производители выпускают продукты «2 в 1» и «3 в 1» в попытках привлечь бережливых или вечно спешащих потребителей. Но средства, разглаживающего и питающего кожу и в то же время борющегося с прыщами, еще не создано, так как один продукт может полноценно справляться только с одной задачей.