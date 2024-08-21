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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Какие хитрости используют производители косметики, выдавая продукт за натуральный

Какие хитрости используют производители косметики, выдавая продукт за натуральный

21 августа 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney
В настоящее время, когда экологическая обстановка становится более напряженной, все натуральное пользуется большой популярностью. Производители косметических продуктов задействуют в маркетинговых кампаниях разнообразные хитрости, чтобы товар выглядел соответствующим актуальному формату.

Производители всеми силами пытаются представить продукцию в выгодном свете, но потребителю не следует попадаться на эти уловки.

Например, маркетологи пытаются сыграть на возникающих у человека ассоциациях с цветом. Они создают упаковки продукции в природных оттенках, используя изображения растений. К примеру, крем в баночке зеленого цвета с надписью «Фитокрем» мы подсознательно причисляем к разряду экологичных и приносящих только пользу, пишет newia.ru.

Помимо этого, экологичный материал упаковки, например бумага, также делает продукт более натуральным в глазах покупателя. При этом бумага, не подлежащая последующей переработке, наносит природе больше вреда, чем пластик.

Маркировка «Без консервантов» призвана убедить потребителя в том, что в составе продукта содержатся только природные компоненты. Однако косметики без консервантов не существует — иначе она не могла бы храниться более нескольких дней. А вот сами консерванты действительно бывают не синтезированными искусственно, а натуральными.

Нередко производители выпускают продукты «2 в 1» и «3 в 1» в попытках привлечь бережливых или вечно спешащих потребителей. Но средства, разглаживающего и питающего кожу и в то же время борющегося с прыщами, еще не создано, так как один продукт может полноценно справляться только с одной задачей.

Не стоит приобретать средство, обещающее нечто невыполнимое. Шампунь не может избавить от секущихся концов, так как разделившийся надвое волос уже не склеить. То же касается и шампуней от перхоти. Для устранения этого симптома следует использовать лечебные шампуни по специальной схеме.

#Общество#Косметика#Все материалы авторов
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