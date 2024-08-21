Автоэксперт Сажин объяснил, как изменится рынок такси после ухода 75% водителей

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:30
На сегодняшний день разрешение на работу в такси есть лишь у 25% водителей, преимущественно из Москвы. Остальные водители, не успевшие выполнить новые требования, рискуют лишиться возможности работать в такси.
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей напомнил, что работающие легально 25% находятся в белой зоне и относятся к автопаркам, которые сами страхуют свою гражданскую ответственность.
«На их место придут другие водители, которые начнут выполнять требования»
«Свято место пусто не бывает. На их место придут другие водители, которые начнут выполнять требования, либо предприятия начнут страховать гражданскую ответственность, либо это могут быть самозанятые или кто-то еще. Таким образом, все они выйдут из серой зоны в белую», — указал специалист.
Те же, кто, по его мнению, таксовали в серой зоне, превратятся в бомбил, которые в 1990-е крутили ключи на пальцах и предлагали довезти.
«Сейчас они популярностью не пользуются. Но когда есть спрос, будет предложение. Когда автопарки не смогут обеспечить перевозку, люди вместо того чтобы вызывать такси через приложение или по телефону, будут стоять на обочине и ловить автомобили», — указал он.
Но это, по словам Владимира Сажина, уже не серая, а черная зона.
Он привел в пример аэропорт Сочи, откуда на частниках можно уехать в любую точку Краснодарского края или Абхазию за цены, близкие к Яндексу.
«Это те же самые бомбилы. Рынок сегодня уже начинает наводняться этими товарищами, которые пришли из Яндекса и других агрегаторов и изменили русло. Но за ними нужен контроль. И в случае если их остановят за оказание услуг и какие-либо нарушения правил перевозки, автомобили отправляются на штрафстоянку. Контролировать это будет тяжело», — уточнил он.
Сажин также подчеркнул, что на фоне нехватки сотрудников такси рано или поздно данная сфера перейдет под государственное регулирование и останется только особый государственный автопарк.
«Решить данную проблему просто: нужно разрешить подрабатывать в такси сотрудникам МЧС и других ведомств (кроме МВД), чтобы не воплощать коррупционную составляющую», — указал он.