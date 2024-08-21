Автоэксперт Сажин объяснил, как изменится рынок такси после ухода 75% водителей

«Это те же самые бомбилы. Рынок сегодня уже начинает наводняться этими товарищами, которые пришли из Яндекса и других агрегаторов и изменили русло. Но за ними нужен контроль. И в случае если их остановят за оказание услуг и какие-либо нарушения правил перевозки, автомобили отправляются на штрафстоянку. Контролировать это будет тяжело», — уточнил он.