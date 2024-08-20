Регионы УрФО — лидеры по зарплатам учителей

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:39
Абсолютным лидером рейтинга по сумме средней предлагаемой зарплаты для педагогов стал ХМАО, где во втором квартале начинающим специалистам предлагали 60-120 тысяч рублей в месяц при полной занятости (на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года). На втором месте оказалась Свердловская область (50-110 тысяч рублей, +7%), на четвертом — Тюменская область (46-95 тысяч рублей, +4%).
«Уровень дохода учителей может значительно отличаться в зависимости от опыта, специальности и места работы кандидата: на платформе мы видим вакансии, в которых работодатели предлагают сотрудникам до 200 тысяч рублей и выше», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
По его словам, это связано с появлением новых дисциплин, которые требуют квалифицированных сотрудников. Среди них, например, программирование, робототехника, ментальная арифметика.
УралПолит.Ru задается вопросом: неужели работодатели действительно предлагают учителям такие зарплаты? Если смотреть вакансии на платформе онлайн-рекрутинга, то можно увидеть, что зарплатные предложения для педагогов без опыта в среднем достигают 30-50 тысяч рублей. Однако изменения в сфере постепенно могут происходить и в связи с повышенным спросом на преподавателей.