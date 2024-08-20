НОВИКОМ подписал на «Армии-2024» соглашения с промышленниками на 70 млрд рублей

Председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева напомнила, что оборонные предприятия сейчас выступают ведущим драйвером технологического прогресса нашей страны. А НОВИКОМ имеет все нужные ресурсы, включая экспертизу, для организации их деятельности. Такие цели и задачи были отражены в соглашениях, подписанных на форуме, и в инициативах по модернизации инструментов финансового обеспечения оборонно-промышленного комплекса, которые были сформулированы на собственных деловых мероприятиях. Также стоит отметить, что в текущем году НОВИКОМ предстал на форуме с уже обновленным брендом, полностью отражающим миссию банка в развитии российской инженерной школы.