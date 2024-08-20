НОВИКОМ подписал на «Армии-2024» соглашения с промышленниками на 70 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Как сообщает newstracker.ru, по итогам проведения форума НОВИКОМ официально договорился о сотрудничестве с предприятиями большинства холдинговых компаний госкорпорации «Ростех» — Объединенной авиастроительной корпорацией, холдингом «Вертолеты России», Объединенной двигателестроительной корпорацией, концерном «Радиоэлектронные технологии» и т. п.
В общей сложности на «Армии-2024» было подписано соглашений о сотрудничестве на 70 миллиардов рублей.
Подробнее про экспертизу, требующуюся для финансового обеспечения промышленных инициатив, НОВИКОМ рассказал в рамках деловых мероприятий, прошедших на форуме. Стороны, которые принимали участие в панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны», рассуждали о значении инвестирования и инструментов поддержки инициатив по модернизации отраслевых предприятий.
Социально значимым событием форума стоит считать и присоединение крупнейших объектов промышленности к мотивационной программе «Развитие», решающей текущие проблемы с нехваткой квалифицированных специалистов в отечественной промышленности.
На форуме «Армия-2024» семь компаний, где трудятся порядка шести тысяч человек, заключили соглашения.
Председатель правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева напомнила, что оборонные предприятия сейчас выступают ведущим драйвером технологического прогресса нашей страны. А НОВИКОМ имеет все нужные ресурсы, включая экспертизу, для организации их деятельности. Такие цели и задачи были отражены в соглашениях, подписанных на форуме, и в инициативах по модернизации инструментов финансового обеспечения оборонно-промышленного комплекса, которые были сформулированы на собственных деловых мероприятиях. Также стоит отметить, что в текущем году НОВИКОМ предстал на форуме с уже обновленным брендом, полностью отражающим миссию банка в развитии российской инженерной школы.