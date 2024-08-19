Кузбассовец предстанет перед судом за убийство знакомого

В ходе следствия выяснилось, что в апреле 2024 в доме на улице Стрыгина города Гурьевска случился конфликт. В ходе ссоры мужчина напал на своего знакомого и нанес ему удары ножом в область грудной клетки и живота. Пострадавший мужчина умер от ран на месте. Об убийстве в полицию сообщила сожительница обвиняемого, ставшая очевидцем происшествия, пишет VSE42.RU.