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Published Сегодня, 18:15

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Updated Сегодня, 18:15

Кузбассовец предстанет перед судом за убийство знакомого

19 августа 2024, 18:15
СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Гурьевска, обвиняемого в убийстве знакомого.

В ходе следствия выяснилось, что в апреле 2024 в доме на улице Стрыгина города Гурьевска случился конфликт. В ходе ссоры мужчина напал на своего знакомого и нанес ему удары ножом в область грудной клетки и живота. Пострадавший мужчина умер от ран на месте. Об убийстве в полицию сообщила сожительница обвиняемого, ставшая очевидцем происшествия, пишет VSE42.RU.

Сотрудники СК России и МВД нашли и задержали злоумышленника. Мужчина признался в убийстве, а также признался, что на момент драки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Собранные доказательства и признание обвиняемого поспособствовали утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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