Кузбассовец предстанет перед судом за убийство знакомого

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В ходе следствия выяснилось, что в апреле 2024 в доме на улице Стрыгина города Гурьевска случился конфликт. В ходе ссоры мужчина напал на своего знакомого и нанес ему удары ножом в область грудной клетки и живота. Пострадавший мужчина умер от ран на месте. Об убийстве в полицию сообщила сожительница обвиняемого, ставшая очевидцем происшествия, пишет VSE42.RU.
Сотрудники СК России и МВД нашли и задержали злоумышленника. Мужчина признался в убийстве, а также признался, что на момент драки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Собранные доказательства и признание обвиняемого поспособствовали утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.