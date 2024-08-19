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Геннадий Хазанов положительно оценил идею киноверсии «Возвращения блудного попугая»

19 августа 2024, 12:14
Актер, озвучивший попугая Кешу в мультипликационной версии, признался, что пока не видел трейлер киноверсии, который был опубликован пятнадцатого августа, но идею оценивает положительно.

Геннадий Хазанов, худрук Московского театра эстрады, народный артист в РСФСР, в беседе с «Ридусом» прокомментировал идею снять фильм на основе мультфильма «Возвращение блудного попугая», в котором он озвучивал попугая Кешу. Хазанов отметил, что считает данную идею «очень продуктивной. Однако он признался, что трейлер фильма „Возвращение попугая Кеши“ он пока не видел.

Компания «Каропрокат» опубликовала трейлер фильма, основанного на мультфильмах про попугая Кешу, пятнадцатого августа. Релиз картины ожидается в конце октября текущего года. Главные роли в ленте исполнили Никита Кологривый и Оксана Акиньшина. Голосом знаменитого попугая вместо Геннадия Хазанова стал Гарик Харламов.

Вместо Вовки из мультфильмов Кеша попадет к учителю географии из Сочи Митяю. Вместе они будут решать жизненные проблемы, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть свою возлюбленную.

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