Геннадий Хазанов положительно оценил идею киноверсии «Возвращения блудного попугая»

Геннадий Хазанов, худрук Московского театра эстрады, народный артист в РСФСР, в беседе с «Ридусом» прокомментировал идею снять фильм на основе мультфильма «Возвращение блудного попугая», в котором он озвучивал попугая Кешу. Хазанов отметил, что считает данную идею «очень продуктивной. Однако он признался, что трейлер фильма „Возвращение попугая Кеши“ он пока не видел.