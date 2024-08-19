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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Эксперт посоветовал мужчинам говорить о своих эмоциях

Эксперт посоветовал мужчинам говорить о своих эмоциях

19 августа 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Психотерапевт Киер Гейнс советует мужчинам периодически выражать свои эмоции и чувства, предварительно в них разобравшись.

Гейнс предлагает начать с глубокого анализа своих эмоций. Например, если вы испытываете гнев, важно понять его источник — может быть, это ревность или презрение. Для самоанализа можно использовать метод «Колесо эмоций» — инструмент, помогающий систематически анализировать свои чувства, сообщает newkhakasiya.online.

Например, страх может быть следствием усталости или стресса, вызванного переутомлением или недостатком сна. Осознание этих различий помогает лучше контролировать интенсивность эмоций. Например, отвращение может быть реакцией на поведение или слова других людей, а раздражительность может сигнализировать о психической перегрузке.

Гейнс подчеркивает, что психическое благополучие является важной частью здорового образа жизни и достигается через признание и принятие своих негативных эмоций. Полезно открыто выражать свои чувства, например признавать свою вину, не терзаясь этим.

Если вы не готовы говорить о своих чувствах вслух, попробуйте регулярно выделять время на осознание и переживание дискомфорта. Со временем интенсивность негативных эмоций уменьшится и вам станет легче.

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