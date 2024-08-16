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Туристку из Москвы пришлось спасать с помощью вертолета в Кузбассе

16 августа 2024, 08:06
Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда эвакуировали девушку из туристической группы, которая получила серьезную травму и не могла сама передвигаться, сообщает официальный телеграм-канал «Агентства по защите населения и территории Кузбасса».

Диспетчеру Агентства поступило сообщение о девушке из Москвы 2003 года рождения, которая повредила ногу, когда с группой возвращалась с маршрута вдоль реки Амзас. Травму она получила в районе приюта Соболиный, пишет sibdepo.ru.

«Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, на носилках транспортировали пострадавшую до вертолетной площадки», — говорится в сообщении. На вертолете пострадавшую транспортировали до Междуреченска и передали бригаде скорой медицинской помощи.


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