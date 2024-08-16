Туристку из Москвы пришлось спасать с помощью вертолета в Кузбассе

Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда эвакуировали девушку из туристической группы, которая получила серьезную травму и не могла сама передвигаться, сообщает официальный телеграм-канал «Агентства по защите населения и территории Кузбасса».