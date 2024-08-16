Туристку из Москвы пришлось спасать с помощью вертолета в Кузбассе

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Диспетчеру Агентства поступило сообщение о девушке из Москвы 2003 года рождения, которая повредила ногу, когда с группой возвращалась с маршрута вдоль реки Амзас. Травму она получила в районе приюта Соболиный, пишет sibdepo.ru.
«Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, на носилках транспортировали пострадавшую до вертолетной площадки», — говорится в сообщении. На вертолете пострадавшую транспортировали до Междуреченска и передали бригаде скорой медицинской помощи.