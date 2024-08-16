Подполковника МЧС задержали в Забайкалье за крупную взятку

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Сообщается, что подполковник вымогал у представителя коммерческой организации взятку, за согласование проектной документации по реконструкции системы оповещения населения в Чите, которая была разработана с нарушениями. Он нашел посредника, на банковский счёт которого перевёл деньги от взяткодателя, пишет zabnews.ru.
Его задержали. Возбуждено уголовное дело. В отношении других участников преступной схемы, взяткодателя и посредника, также возбуждены уголовные дела.