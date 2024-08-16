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Updated Сегодня, 17:48

Подполковника МЧС задержали в Забайкалье за крупную взятку

16 августа 2024, 17:48
ФСБ России по Забайкалью совместно с ГУСБ МЧС России задержали одного из руководителей подразделения ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, причастного к получению крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Сообщается, что подполковник вымогал у представителя коммерческой организации взятку, за согласование проектной документации по реконструкции системы оповещения населения в Чите, которая была разработана с нарушениями. Он нашел посредника, на банковский счёт которого перевёл деньги от взяткодателя, пишет zabnews.ru.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело. В отношении других участников преступной схемы, взяткодателя и посредника, также возбуждены уголовные дела.

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