Половине омских компаний не хватает квалифицированных кадров

В топе специалистов, которых критически не хватает омскому бизнесу, первое место занимают руководители отдельных направлений (64%), на втором месте — менеджеры среднего звена или «многозадачные исполнители» и водители (45%), а на третьем — администраторы, рекламщики и бухгалтеры (18%). Чаще всего на позициях недостающих специалистов в компаниях работодатели предлагают вознаграждение не превышающее 100 тысяч рублей. Так, 45% предлагают вознаграждение от 50 до 100 тысяч рублей, еще столько же — не более 50 тысяч рублей.