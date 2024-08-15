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Половине омских компаний не хватает квалифицированных кадров

Половине омских компаний не хватает квалифицированных кадров

15 августа 2024, 10:29
Фото: 1MI
Каждый четвертый руководитель из Омска еще не укомплектовал рабочую команду, а 30% планируют нанимать дополнительных сотрудников для усиления коллектива (в том числе и за счет внештатных исполнителей).

Такие данные следуют из результатов опроса* почти двух тысяч руководителей, проведенного исследовательским центром Зарплаты.ру и сервисом по поиску внештатных специалистов Консоль.Про.

В топе специалистов, которых критически не хватает омскому бизнесу, первое место занимают руководители отдельных направлений (64%), на втором месте — менеджеры среднего звена или «многозадачные исполнители» и водители (45%), а на третьем — администраторы, рекламщики и бухгалтеры (18%). Чаще всего на позициях недостающих специалистов в компаниях работодатели предлагают вознаграждение не превышающее 100 тысяч рублей. Так, 45% предлагают вознаграждение от 50 до 100 тысяч рублей, еще столько же — не более 50 тысяч рублей.

Интересно, что руководители омских компаний не готовы обсуждать заработную плату на собеседовании. В первую очередь их интересует способность сотрудника выполнять поставленные задачи (85%), а также условия, в которых готов работать соискатель (50%), и только потом уровень вознаграждения (45%).

Несмотря на то что 45% руководителей из Омска ожидают повышения уровня загруженности с наступлением осени, они рассчитывают получить исполнителя хотя бы с минимальным опытом. Только 30% могут пригласить к сотрудничеству специалиста, ранее не работавшего в других компаниях или не обладающего необходимым уровнем экспертизы. Половина ищет специалистов с опытом от года, а 20% — от нескольких лет.

Среди фрилансеров и временного персонала, кому точно не предложат место в штате, руководители российских компаний выделили пьющих и ленивых (85%), скандальных и постоянно болеющих (60%), а также слишком паникующих (45%).

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Методология

*Опрос проводился в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1860 руководителей в возрасте 25-55 лет из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).

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