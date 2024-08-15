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Published Сегодня, 20:43

Modified Сегодня, 20:43

Updated Сегодня, 20:43

Опрос: каждый четвертый самарец сменил профессию за последние 4 года

15 августа 2024, 20:43
Наиболее активно переквалификацией занимаются горожане от 25 до 34 лет.

Среди жителей областной столицы, поменявших свою профессию, 17% довольны новым местом, а 8% недовольны. Среди плюсов горожане отмечали график, должность, коллектив и зарплату, пишет sovainfo.ru.

Жители Самары, считающие смену профессии неудачной, чаще всего жаловались на потерю в деньгах, высокую нагрузку и неудачные взаимоотношения с новым боссом. Особым разочарованием для респондентов стало осознание того, что теперь, скорее всего, не удастся найти применение первоначальному образованию.

За последние 4 года квалифицированные рабочие чаще всего уходили из сферы строительства в промышленность. Машинисты спецтехники и водители осваивали управление другими транспортными средствами. Врачи и медсестры начали работать массажистами или освоили карьеру в бьюти-индустрии. Учителя часто переучивались на специализацию других предметов или вовсе уходили в продажи. Бухгалтеры становились экономистами, а экономисты бухгалтерами. Продавцы уходили в курьеры или в персонал складских комплексов.

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