Опрос: каждый четвертый самарец сменил профессию за последние 4 года

Posted Сегодня, 20:43
Published Сегодня, 20:43
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
Среди жителей областной столицы, поменявших свою профессию, 17% довольны новым местом, а 8% недовольны. Среди плюсов горожане отмечали график, должность, коллектив и зарплату, пишет sovainfo.ru.
Жители Самары, считающие смену профессии неудачной, чаще всего жаловались на потерю в деньгах, высокую нагрузку и неудачные взаимоотношения с новым боссом. Особым разочарованием для респондентов стало осознание того, что теперь, скорее всего, не удастся найти применение первоначальному образованию.
За последние 4 года квалифицированные рабочие чаще всего уходили из сферы строительства в промышленность. Машинисты спецтехники и водители осваивали управление другими транспортными средствами. Врачи и медсестры начали работать массажистами или освоили карьеру в бьюти-индустрии. Учителя часто переучивались на специализацию других предметов или вовсе уходили в продажи. Бухгалтеры становились экономистами, а экономисты бухгалтерами. Продавцы уходили в курьеры или в персонал складских комплексов.