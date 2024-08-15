Опрос: каждый четвертый самарец сменил профессию за последние 4 года

За последние 4 года квалифицированные рабочие чаще всего уходили из сферы строительства в промышленность. Машинисты спецтехники и водители осваивали управление другими транспортными средствами. Врачи и медсестры начали работать массажистами или освоили карьеру в бьюти-индустрии. Учителя часто переучивались на специализацию других предметов или вовсе уходили в продажи. Бухгалтеры становились экономистами, а экономисты бухгалтерами. Продавцы уходили в курьеры или в персонал складских комплексов.