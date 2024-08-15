Омск вошел в топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квартир на вторичке

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Данные актуальны на начало августа 2024 года и охватывают регионы с городами-миллионниками. Аналитики «Домклика» рассчитали медианную стоимость квадратного метра жилья, основываясь на статистике объявлений о продаже вторичной недвижимости в многоквартирных домах (без учета предложений по договорам переуступки и индивидуального жилищного строительства), пишет properm.ru.
Согласно этим данным, Омская область занимает восьмое место среди крупнейших регионов России. В настоящее время, как отмечает «Домклик», вторичное жилье в многоквартирных домах здесь можно приобрести по цене от 103,7 тысячи рублей за квадратный метр.
Первое место в рейтинге занимает Пермский край с показателем от 77,1 тысячи рублей за квадратный метр. На втором и третьем местах находятся Челябинская область и Республика Башкортостан со стоимостью квадрата от 81,5 тысячи и от 86,2 тысячи рублей соответственно. Четвертую и пятую позиции занимают Волгоградская область (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская область (от 95,6 тысячи рублей).
Также в топ-10 вошли Свердловская, Воронежская, Омская области, Красноярский край, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке в многоквартирных домах составляет от 105,9 тысячи рублей в августе, а также Новосибирская область.