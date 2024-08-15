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Омск вошел в топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квартир на вторичке

Омск вошел в топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квартир на вторичке

15 августа 2024, 14:31
Фото: 1MI
Сервис недвижимости «Домклик» от Сбербанка опубликовал рейтинг 10 крупнейших регионов России с самыми низкими ценами (по среднероссийским меркам) на квартиры на вторичном рынке. В этом списке Омская область заняла восьмое место с показателем 103,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Данные актуальны на начало августа 2024 года и охватывают регионы с городами-миллионниками. Аналитики «Домклика» рассчитали медианную стоимость квадратного метра жилья, основываясь на статистике объявлений о продаже вторичной недвижимости в многоквартирных домах (без учета предложений по договорам переуступки и индивидуального жилищного строительства), пишет properm.ru.

Согласно этим данным, Омская область занимает восьмое место среди крупнейших регионов России. В настоящее время, как отмечает «Домклик», вторичное жилье в многоквартирных домах здесь можно приобрести по цене от 103,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Первое место в рейтинге занимает Пермский край с показателем от 77,1 тысячи рублей за квадратный метр. На втором и третьем местах находятся Челябинская область и Республика Башкортостан со стоимостью квадрата от 81,5 тысячи и от 86,2 тысячи рублей соответственно. Четвертую и пятую позиции занимают Волгоградская область (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская область (от 95,6 тысячи рублей).

Также в топ-10 вошли Свердловская, Воронежская, Омская области, Красноярский край, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке в многоквартирных домах составляет от 105,9 тысячи рублей в августе, а также Новосибирская область.

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