Омск вошел в топ-10 регионов с наименьшей медианной стоимостью квартир на вторичке

Первое место в рейтинге занимает Пермский край с показателем от 77,1 тысячи рублей за квадратный метр. На втором и третьем местах находятся Челябинская область и Республика Башкортостан со стоимостью квадрата от 81,5 тысячи и от 86,2 тысячи рублей соответственно. Четвертую и пятую позиции занимают Волгоградская область (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская область (от 95,6 тысячи рублей).