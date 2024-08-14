Режиссер Кэмерон поделился информацией о работе над новым проектом

Напомним, первый фильм про терминатора вышел на экраны в 1984 году. Спустя семь лет, в 1991 году, вышла вторая часть — «Терминатор-2: Судный день», которая обрела еще большую популярность среди зрителей. На данный момент во франшизу входят 6 фильмов, 2 сезона сериалов, комиксы, видеоигры и несколько веб-сериалов. Терминатор Т-800 стал частью поп-культуры. В фильме его сыграл голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Во многих произведениях можно встретить отсылки к этому образу. Также персонаж используется в играх.