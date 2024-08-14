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Режиссер Кэмерон поделился информацией о работе над новым проектом

Режиссер Кэмерон поделился информацией о работе над новым проектом

14 августа 2024, 08:01
Фото: Кадр из фильма «Терминатор: Битва за будущее»
Джеймс Кэмерон рассказал журналистам о работе над новым проектом по вселенной «Терминатора». Режиссер отметил, что ему интересны проекты, основанные на созданных им историях.

Кэмерон также рассказал о том, чем он занимается в настоящее время, — о проекте по вселенной «Терминатора». В каком формате он будет сделан — сериала, полнометражного фильма или анимационной ленты, режиссер не уточнил, передает newkhakasiya.online.

Напомним, первый фильм про терминатора вышел на экраны в 1984 году. Спустя семь лет, в 1991 году, вышла вторая часть — «Терминатор-2: Судный день», которая обрела еще большую популярность среди зрителей. На данный момент во франшизу входят 6 фильмов, 2 сезона сериалов, комиксы, видеоигры и несколько веб-сериалов. Терминатор Т-800 стал частью поп-культуры. В фильме его сыграл голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Во многих произведениях можно встретить отсылки к этому образу. Также персонаж используется в играх.

#Общество
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