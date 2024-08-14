Полис ОМС получили уже 3,5 миллиона жителей четырёх новых регионов

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляет всем россиянам равные возможности в получении медпомощи на всей территории страны. По полису ОМС жители новых регионов наравне с другими гражданами РФ могут получать медицинские услуги во всех регионах. Также им доступна высокотехнологичная помощь во всех федеральных клиниках, сообщает ria.ru.