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Полис ОМС получили уже 3,5 миллиона жителей четырёх новых регионов

Полис ОМС получили уже 3,5 миллиона жителей четырёх новых регионов

14 августа 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
В четырех новых регионах России полис ОМС оформили 3,5 миллиона человек. Теперь они могут бесплатно получать качественные медицинские услуги.

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) предоставляет всем россиянам равные возможности в получении медпомощи на всей территории страны. По полису ОМС жители новых регионов наравне с другими гражданами РФ могут получать медицинские услуги во всех регионах. Также им доступна высокотехнологичная помощь во всех федеральных клиниках, сообщает ria.ru.

Чтобы получить полис ОМС, нужно обратиться в территориальный ФОМС или любое отделение МФЦ. Также запрос на получение полиса можно сделать через портал «Госуслуги».

Фото: ФОМС

Жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей для получения полиса ОМС нужно направить заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. К заявлению необходимо приложить паспорт и СНИЛС (при наличии).

Детям с российским гражданством после регистрации рождения и до достижения 14-летнего возраста для получения полиса ОМС потребуется свидетельство о рождении, а детям старше 14 лет — паспорт. Также всем несовершеннолетним понадобится паспорт законного представителя и СНИЛС (при наличии).

Сейчас полисы ОМС оформляют в цифровом виде. Документ представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде. Она присваивается сведениям о застрахованном в едином регистре застрахованных лиц.

Наличие полиса ОМС позволяет гражданам записываться на прием к специалисту, проходить обследование и стационарное лечение, а также вызывать врача на дом и делать высокотехнологичные операции в рамках программы госгарантий.

Беременные женщины имеют право сделать по полису ОМС пренатальную диагностику с целью выявления нарушений развития плода. Также по полису можно проверить здоровье новорожденных на предмет наследственных, врожденных и прочих заболеваний.

Также система ОМС предоставляет возможность воспользоваться услугой ЭКО парам, испытывающим проблемы с зачатием.

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