Мошенники «развели» врача из Кузбасса на несколько миллионов рублей

По данным полиции, мужчине написал в мессенджере неизвестный, он представился главным врачом организации. Он рассказал, что якобы в больнице идет внутреннее расследование, связанное с утечкой данных сотрудников. В связи с этим, по его словам, горожанину нужно поговорить с работником правоохранительных органов. Об этом пишет sibdepo.ru.