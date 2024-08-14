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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:53

Мошенники «развели» врача из Кузбасса на несколько миллионов рублей

14 августа 2024, 06:52
В Мысках Кемеровской области врач оформил кредиты и перевел мошенникам около 3,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, мужчине написал в мессенджере неизвестный, он представился главным врачом организации. Он рассказал, что якобы в больнице идет внутреннее расследование, связанное с утечкой данных сотрудников. В связи с этим, по его словам, горожанину нужно поговорить с работником правоохранительных органов. Об этом пишет sibdepo.ru.

Через некоторое время незнакомец сообщил мужчине, будто мошенники по поддельной нотариальной доверенности оформили от его имени займы. По его словам, чтобы сохранить деньги, нужно перевести их на «безопасный» счет.

Мысковчанин взял займы в двух банках и вместе с накопленными деньгами перевел их на указанные счета. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Кузбассовец сообщил о произошедшем в полицию. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», им грозит до десяти лет лишения свободы.


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