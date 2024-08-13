Сибирский астрофотограф снял полярное сияние

«Снимал недалеко от Жеребцово. Пока я ехал, знал, что сияет. Просто у нас еще было светло и не видно. Сияние продолжалось с 22:00 и до 2:30. Вчера облака сильно мешали, несмотря на высокие показатели, глазом я почти ничего не видел, только камеры фиксировали», — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.