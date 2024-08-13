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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Семейная пара из Кузбасса ограбила пенсионерку

13 августа 2024, 13:37
Суд Прокопьевска признал виновными супружескую пару, которая совершила разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

По данным полиции, за помощью обратилась 73-летняя пенсионерка.

«Она сообщила, что накануне вечером к ней пришла помощница по хозяйству вместе с супругом, который стал требовать у нее деньги. Получив отказ, он взял в руки кухонный нож. Пенсионерка отдала 2 тысячи рублей. Женщина была настолько напугана, что только утром решилась обратиться к участковому, которого встретила на улице», — говорится в сообщении. Об этом пишет sibdepo.ru.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников и изъяли нож. В ходе следствия установлено, что идею налёта предложила мужу его жена. Она знала, что у женщины есть деньги, так как помогала ей по хозяйству.

Суд признал 36-летнего мужчину и его 35-летнююю жену виновными. Нападавшего приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Супруга получила 4 года и 6 месяцев условно.


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