Семейная пара из Кузбасса ограбила пенсионерку

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
По данным полиции, за помощью обратилась 73-летняя пенсионерка.
«Она сообщила, что накануне вечером к ней пришла помощница по хозяйству вместе с супругом, который стал требовать у нее деньги. Получив отказ, он взял в руки кухонный нож. Пенсионерка отдала 2 тысячи рублей. Женщина была настолько напугана, что только утром решилась обратиться к участковому, которого встретила на улице», — говорится в сообщении. Об этом пишет sibdepo.ru.
Сотрудники полиции задержали злоумышленников и изъяли нож. В ходе следствия установлено, что идею налёта предложила мужу его жена. Она знала, что у женщины есть деньги, так как помогала ей по хозяйству.
Суд признал 36-летнего мужчину и его 35-летнююю жену виновными. Нападавшего приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Супруга получила 4 года и 6 месяцев условно.