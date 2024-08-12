Проектирование и создание пекарни: ключевые этапы и особенности комплексного подхода

Например, для небольшой пекарни могут подойти компактные печи с конвекцией, которые позволяют выпекать хлеб и кондитерские изделия одновременно. В то же время, для больших производств требуются специализированные ротационные печи, способные выдерживать значительные нагрузки. Также важно учитывать энергопотребление, возможность интеграции с системами автоматизации и другие технические аспекты.