МСП легкой промышленности привлекли порядка 15,7 млрд рублей за счет господдержки

В рамках данного проекта проводился акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы работали над привлечением клиентов, оптимизацией бизнес-процессов, а также развитием маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe, базирующийся в Великом Новгороде, начал продавать свои товары на маркетплейсе Lamoda и открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в результате чего их продажи выросли на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi смогла увеличить количество заказов на 30%.