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МСП легкой промышленности привлекли порядка 15,7 млрд рублей за счет господдержки

МСП легкой промышленности привлекли порядка 15,7 млрд рублей за счет господдержки

12 августа 2024, 08:52
Фото: freepik
В течение первых шести месяцев 2024 года предприятия легкой промышленности смогли привлечь почти 15,7 миллиарда рублей, оформив 900 кредитов на льготных условиях с поддержкой Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций.

Из этой суммы более 10 миллиардов рублей были выданы малым и микропредприятиям, которые сталкиваются с серьезными проблемами при привлечении банковских средств.

Как сообщает РИА Новости, количество выданных кредитов возросло на 33%, при этом общий объем поддержки остался на уровне предыдущего года. В числе регионов, где бизнес наиболее активно использовал финансовую государственную помощь, выделяются Москва (2,9 млрд рублей), Ивановская область (2,2 млрд рублей), Подмосковье (1,1 млрд рублей), а также Алтайский край и Нижегородская область (по 0,7 млрд рублей), Смоленская и Свердловская области (по 0,69 млрд рублей).

Кроме того, в рамках проекта «МСП шьет» более 200 компаний получили поддержку в реализации своей продукции и консультации по мерам государственной поддержки.

Проект стартовал в начале года и направлен на развитие российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. За полгода его реализации состоялось два отбора для льготного размещения в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».

На площадке универмага свои бренды представили 12 предприятий, занимающихся производством курток и пуховиков, женской одежды, декоративной и уходовой косметики, а также бижутерии.

В рамках данного проекта проводился акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы работали над привлечением клиентов, оптимизацией бизнес-процессов, а также развитием маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe, базирующийся в Великом Новгороде, начал продавать свои товары на маркетплейсе Lamoda и открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в результате чего их продажи выросли на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi смогла увеличить количество заказов на 30%.

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