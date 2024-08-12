МСП легкой промышленности привлекли порядка 15,7 млрд рублей за счет господдержки

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Из этой суммы более 10 миллиардов рублей были выданы малым и микропредприятиям, которые сталкиваются с серьезными проблемами при привлечении банковских средств.
Как сообщает РИА Новости, количество выданных кредитов возросло на 33%, при этом общий объем поддержки остался на уровне предыдущего года. В числе регионов, где бизнес наиболее активно использовал финансовую государственную помощь, выделяются Москва (2,9 млрд рублей), Ивановская область (2,2 млрд рублей), Подмосковье (1,1 млрд рублей), а также Алтайский край и Нижегородская область (по 0,7 млрд рублей), Смоленская и Свердловская области (по 0,69 млрд рублей).
Кроме того, в рамках проекта «МСП шьет» более 200 компаний получили поддержку в реализации своей продукции и консультации по мерам государственной поддержки.
Проект стартовал в начале года и направлен на развитие российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. За полгода его реализации состоялось два отбора для льготного размещения в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ».
На площадке универмага свои бренды представили 12 предприятий, занимающихся производством курток и пуховиков, женской одежды, декоративной и уходовой косметики, а также бижутерии.
В рамках данного проекта проводился акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы работали над привлечением клиентов, оптимизацией бизнес-процессов, а также развитием маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды Redkoe, базирующийся в Великом Новгороде, начал продавать свои товары на маркетплейсе Lamoda и открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в результате чего их продажи выросли на 20%. Лаборатория косметики и аксессуаров Floremi смогла увеличить количество заказов на 30%.