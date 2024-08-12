gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Глава РЭО Буцаев: Медицинскими отходами класса А займутся регоператоры

Глава РЭО Буцаев: Медицинскими отходами класса А займутся регоператоры

12 августа 2024, 14:20
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон о регулировании сферы обращения с медицинскими отходами. В разработке документа принимал участие Российский экологический оператор.

Согласно инициативе, теперь транспортированием медицинских отходов класса А (упаковка, мебель, канцелярия, перчатки) займутся региональные операторы по обращению с ТКО. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, планируется ужесточить контроль за обращением с медицинскими отходами, передает 56orb.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев напомнил, что медотходы делятся на пять классов опасности — А, Б, В, Г и Д. Первый — это 80% медотходов, или около двух миллионов тонн ежегодно, которые можно отнести к безопасным и вывозить в места по обращению с ТКО. Отходы Б и В — эпидемиологически опасны. Это, например, загрязненные кровью инструменты. Их необходимо обеззараживать, после чего они попадут в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления. Класс Г — это токсикологически опасные отходы, например ртутьсодержащие предметы. Класс Д — радиоактивные отходы и требуют особого отношения.

Также представители РЭО отметили, что роль СанПиН в вопросах обращения с медотходами усилится, а Роспотребнадзор останется основным ведомством, регулирующим эти вопросы.

Подпишитесь
Возвращение легенды: омичам в октябре вернут долгожданную «Радость»
Сегодня, 05:26
Скоро продолжат. Стали известны подробности реконструкции учебного корпуса СибГУФКа
Сегодня, 07:32
Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши
Сегодня, 08:42
«Не хочет стать жертвой политиканов»: Рябыкин — об отказах Ягра вернуться в Омск
Сегодня, 03:03
Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз
Сегодня, 07:29
Снова хаос: в омском аэропорту произошли массовые задержки рейсов
Сегодня, 08:37