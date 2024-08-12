Фокусник Копперфилд заплатит 2,5 млн долларов за разгром квартиры

К исковому заявлению приложены фото, демонстрирующие плачевное состояние ковровых покрытий, потолков, ванны и стен. По мнению истцов, катастрофическое состояние квартиры давно вышло за пределы косметических проблем, наиболее экстремальные повреждения представляют опасность для конструкции здания. В иске также приводится несколько инцидентов, например прорыв бассейна в 2015 году, который привел к затоплению 30 этажей и распространению плесени.