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Posted Вчера, 20:39

Published Вчера, 20:39

Modified Вчера, 20:40

Updated Вчера, 20:40

Дэвид Копперфилд и фото его пентхауса в Нью-Йорке из искового заявления

Фокусник Копперфилд заплатит 2,5 млн долларов за разгром квартиры

12 августа 2024, 20:39
Фото: Верховный суд штата Нью-Йорк; Гэри Гершофф/Getty
Дэвид Копперфилд и фото его пентхауса в Нью-Йорке из искового заявления
Фокусник Копперфилд угодил в скандал: совет управляющих роскошного нью-йоркского кондоминиума Galleria, пентхаус в котором принадлежит знаменитости, подал на него в суд.

Как сообщает newia, исковое заявление содержит жалобы на то, что Копперфилд разгромил всю квартиру.

Впервые недвижимость была приобретена иллюзионистом в 1997 году, но он довольно быстро передал право собственности на нее подставной компании из Невады Sky Tower, которая принадлежит ему же.

В правлении говорят, что Копперфилд привел самую большую квартиру в доме в состояние полнейшей негодности. По оценкам правления, на приведение этой и соседних квартир и самого здания в нормальный вид потребуется не менее 2,5 миллиона долларов.

К исковому заявлению приложены фото, демонстрирующие плачевное состояние ковровых покрытий, потолков, ванны и стен. По мнению истцов, катастрофическое состояние квартиры давно вышло за пределы косметических проблем, наиболее экстремальные повреждения представляют опасность для конструкции здания. В иске также приводится несколько инцидентов, например прорыв бассейна в 2015 году, который привел к затоплению 30 этажей и распространению плесени.

Удивление истцов вызывает тот факт, что жилец отказывается заниматься устранением проблемы, ограничиваясь косметическим ремонтом, что кажется непостижимым, поскольку квартира выставлена на продажу.

Впрочем, вряд ли найдется смелый человек, желающий купить это жилье. Фокусник не только довел квартиру до запустения, но и начинил различными устройствами вроде аркадных игр и «приспособлений для издевательств».

Теперь управление кондоминиума рассчитывает получить от Копперфилда компенсацию за нанесенный соседям ущерб, а представитель иллюзиониста утверждает: это лишь страховой иск, а фото не отражают текущего состояния жилья.

#Общество
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