Вице-губернатор Ислаев рассказал о развитии строительной отрасли Югры

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Темы, которые были затронуты в ходе дискуссии в преддверии Дня строителя, касались аварийного жилья, комплексного развития территорий и коммунальной инфраструктуры, пишет muksun.fm.
Расширенное совещание «Стройкомплекс Югры — стратегический вектор развития» было проведено по итогам обсуждения.
Глава ХМАО назвал переселение граждан из ветхих и аварийных домов приоритетным направлением проекта комплексного развития территорий (КРТ). На втором и третьем местах — реновация старых территорий и экономическая выгода для застройщиков. В ответ предприниматели заявили, что приблизить сроки сдачи жилья в эксплуатацию можно, решив технические вопросы с повторным прохождением государственной экспертизы.
Азат Ислаев отметил, что в округе активно работают над расширением дорожной инфраструктуры. ХМАО уже вошел в список самых благополучных регионов Российской Федерации по качеству дорожного покрытия.
В совокупности в этом году планируется выделить свыше 33,4 млрд рублей на дорожные работы. Из этой суммы на содержание автотрасс регионального значения направят 8,1 млрд рублей, на строительно-ремонтные работы — 3,8 млрд рублей, и приблизительно столько же будет выделено на автодороги местного значения.
Врио губернатора Югры на расширенном совещании рассказал, что в ходе рабочих визитов в муниципалитеты деловым встречам со строителями уделяется много времени. Вице-губернатор региона, в свою очередь, сделал акцент на успехах строительного блока и на задачах, которые следует решить. На сегодняшний день к работе в строительной отрасли привлечено более 90 тысяч граждан.
«Создавать современную инфраструктуру для улучшения качества жизни югорчан — вот главная стратегическая задача стройкомплекса Югры», — уверяет вице-губернатор ХМАО.
Программа «Карта развития Югры» включает 783 соцпроекта, чуть менее 40% из них имеют отношение к сфере строительства. Об этом рассказал спикер думы Югры Борис Хохряков. Он назвал важнейшими проектами строительство Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства и открытие научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета. По словам депутата, население региона выступает за возведение стационара в Урае на 120 койко-мест, а также за преждевременную сдачу в эксплуатацию школы на 1725 мест в микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска и газораспределительную станцию в поселке Зеленоборск Советского района.