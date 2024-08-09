Вице-губернатор Ислаев рассказал о развитии строительной отрасли Югры

Программа «Карта развития Югры» включает 783 соцпроекта, чуть менее 40% из них имеют отношение к сфере строительства. Об этом рассказал спикер думы Югры Борис Хохряков. Он назвал важнейшими проектами строительство Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства и открытие научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета. По словам депутата, население региона выступает за возведение стационара в Урае на 120 койко-мест, а также за преждевременную сдачу в эксплуатацию школы на 1725 мест в микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска и газораспределительную станцию в поселке Зеленоборск Советского района.