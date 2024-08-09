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Вице-губернатор Ислаев рассказал о развитии строительной отрасли Югры

Вице-губернатор Ислаев рассказал о развитии строительной отрасли Югры

9 августа 2024, 11:11
Фото: Центр социальных медиа Югры
В Ханты-Мансийске в формате открытого диалога прошло обсуждение, посвященное развитию отрасли строительства. Его участниками стали представители региональных властей, включая врио губернатора Югры Руслана Кухарука и вице-губернатора Азата Ислаева, а также главы ведущих строительных предприятий.

Темы, которые были затронуты в ходе дискуссии в преддверии Дня строителя, касались аварийного жилья, комплексного развития территорий и коммунальной инфраструктуры, пишет muksun.fm.

Расширенное совещание «Стройкомплекс Югры — стратегический вектор развития» было проведено по итогам обсуждения.

Глава ХМАО назвал переселение граждан из ветхих и аварийных домов приоритетным направлением проекта комплексного развития территорий (КРТ). На втором и третьем местах — реновация старых территорий и экономическая выгода для застройщиков. В ответ предприниматели заявили, что приблизить сроки сдачи жилья в эксплуатацию можно, решив технические вопросы с повторным прохождением государственной экспертизы.

Азат Ислаев отметил, что в округе активно работают над расширением дорожной инфраструктуры. ХМАО уже вошел в список самых благополучных регионов Российской Федерации по качеству дорожного покрытия.

В совокупности в этом году планируется выделить свыше 33,4 млрд рублей на дорожные работы. Из этой суммы на содержание автотрасс регионального значения направят 8,1 млрд рублей, на строительно-ремонтные работы — 3,8 млрд рублей, и приблизительно столько же будет выделено на автодороги местного значения.

Врио губернатора Югры на расширенном совещании рассказал, что в ходе рабочих визитов в муниципалитеты деловым встречам со строителями уделяется много времени. Вице-губернатор региона, в свою очередь, сделал акцент на успехах строительного блока и на задачах, которые следует решить. На сегодняшний день к работе в строительной отрасли привлечено более 90 тысяч граждан.

«Создавать современную инфраструктуру для улучшения качества жизни югорчан — вот главная стратегическая задача стройкомплекса Югры», — уверяет вице-губернатор ХМАО.

Программа «Карта развития Югры» включает 783 соцпроекта, чуть менее 40% из них имеют отношение к сфере строительства. Об этом рассказал спикер думы Югры Борис Хохряков. Он назвал важнейшими проектами строительство Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства и открытие научно-образовательного центра Пермского национального исследовательского политехнического университета. По словам депутата, население региона выступает за возведение стационара в Урае на 120 койко-мест, а также за преждевременную сдачу в эксплуатацию школы на 1725 мест в микрорайоне Иртыш-2 Ханты-Мансийска и газораспределительную станцию в поселке Зеленоборск Советского района.

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