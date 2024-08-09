В РФ выросло число фальсификаций мясных полуфабрикатов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
При этом привлечь производителей к ответственности в случае выявления нарушений практически невозможно, так как используемые ими добавки, не заявленные в составе, не представляют прямой угрозы для жизни и здоровья потребителей. Об этом Общественной службе новостей рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что потребление мяса и мясопродуктов в России в 2023 году достигло рекордных показателей, составив 98,2 килограмма на человека.
Как отмечает Павлов, контроль непосредственно за мясом в России достаточно хорошо отлажен. Так, на уровне выращивания скота, своевременной вакцинации и прочих аспектов скотоводства за этой продукцией следит Россельхознадзор, а за качество мяса на прилавках отвечает Роспотребнадзор. Собственно, никаких серьезных нарушений, связанных со свежим или охлажденным мясом, в последнее время не наблюдалось, заметил собеседник издания.
Иначе дела обстоят в сфере мясной переработки. Если обычное мясо фальсифицировать по большому счету невозможно, то при производстве мясных полуфабрикатов у производителей появляется простор для различного рода манипуляций, что усугубляется действующим мораторием на проверки бизнеса, указал эксперт.
«Из-за действующего моратория число нарушений в мясной продукции, различных видов фальсификаций и случаев, когда эти фальсификации выявляются, к сожалению, растёт. Речь идёт об использовании различных не заявленных компонентов: красителей, консервантов, ароматизаторов и так далее. Например, недавно мы все слышали, что у многих производителей выявили микробную трансглютаминазу — это запрещённая пищевая добавка, так называемый мясной клей, — говорит собеседник издания. — Иногда используют некачественное сырье или подменяют его, присутствует недостаток или избыток соли и так далее. И из-за действующего моратория многие производители, несмотря на то что такие нарушения выявляются, остаются безнаказанными, потому что, если такая фальсификация не представляет прямую угрозу для жизни или не влечет тяжкий вред здоровью, то привлечь компанию к ответственности практически невозможно».
Собственно, производители мясной продукции идут на фальсификации ради снижения себестоимости продуктов, увеличения сроков хранения, ускорения процесса производства и так далее, причем некоторые из используемых ими добавок вполне могут нанести вред здоровью потребителей в долгосрочной перспективе, сказал Павлов. При этом сегодня недобросовестных производителей в случае выявления нарушений даже не штрафуют — они отделываются простым предостережением, которое ни к чему не обязывает, добавил он.
«Поэтому, на наш взгляд, в сфере производства и реализации пищевой продукции необходимо отменять мораторий на проверки, а также вводить систему маркировки, которая позволит прослеживать всю продукцию и сырье, грубо говоря, от коровы до потребителя. Это поможет исправить ситуацию с фальсификацией», — резюмировал правозащитник.