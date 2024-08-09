В РФ выросло число фальсификаций мясных полуфабрикатов

«Из-за действующего моратория число нарушений в мясной продукции, различных видов фальсификаций и случаев, когда эти фальсификации выявляются, к сожалению, растёт. Речь идёт об использовании различных не заявленных компонентов: красителей, консервантов, ароматизаторов и так далее. Например, недавно мы все слышали, что у многих производителей выявили микробную трансглютаминазу — это запрещённая пищевая добавка, так называемый мясной клей, — говорит собеседник издания. — Иногда используют некачественное сырье или подменяют его, присутствует недостаток или избыток соли и так далее. И из-за действующего моратория многие производители, несмотря на то что такие нарушения выявляются, остаются безнаказанными, потому что, если такая фальсификация не представляет прямую угрозу для жизни или не влечет тяжкий вред здоровью, то привлечь компанию к ответственности практически невозможно».