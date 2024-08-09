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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В Новокузнецке состоится суд по делу об умыленном убийстве

9 августа 2024, 14:23
В Новокузнецке осудят двоих мужчин, которые убили местного жителя и незаконно использовали оружие. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу.

Как утверждает источник, во время застолья мужчины решили совершить убийство молодого парня, к которому у них была личная неприязнь. Реализовать затеянное они решили ночью, пишет sibdepo.ru.

Тогда злоумышленники отправились за огнестрельным оружием, которое не было зарегистрировано в установленном порядке и хранилось у одного из них в квартире. После чего они выехали на автомобиле к одному из гостиничных комплексов города где, по их сведениям, должен был находиться неприятель.

По данным следствия, когда задержанные прибыли к месту назначения, один из мужчин произвел не менее четырех прицельных выстрелов в сторону жертвы. Затем «банда» совместно нанесла потерпевшему более десяти ударов в область жизненно важных органов.

«В результате противоправных действий потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. В зависимости от роли и участия каждого из них они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. „ж“ ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)», — пишет пресс-служба.

Все собранные следственными органами доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

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