В Новокузнецке состоится суд по делу об умыленном убийстве

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Как утверждает источник, во время застолья мужчины решили совершить убийство молодого парня, к которому у них была личная неприязнь. Реализовать затеянное они решили ночью, пишет sibdepo.ru.
Тогда злоумышленники отправились за огнестрельным оружием, которое не было зарегистрировано в установленном порядке и хранилось у одного из них в квартире. После чего они выехали на автомобиле к одному из гостиничных комплексов города где, по их сведениям, должен был находиться неприятель.
По данным следствия, когда задержанные прибыли к месту назначения, один из мужчин произвел не менее четырех прицельных выстрелов в сторону жертвы. Затем «банда» совместно нанесла потерпевшему более десяти ударов в область жизненно важных органов.
«В результате противоправных действий потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. В зависимости от роли и участия каждого из них они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. „ж“ ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)», — пишет пресс-служба.
Все собранные следственными органами доказательства явились достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.