В Новокузнецке состоится суд по делу об умыленном убийстве

Тогда злоумышленники отправились за огнестрельным оружием, которое не было зарегистрировано в установленном порядке и хранилось у одного из них в квартире. После чего они выехали на автомобиле к одному из гостиничных комплексов города где, по их сведениям, должен был находиться неприятель.