РЭО: На комплекс по сортировке отходов в Мордовии начали поставлять оборудование

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Как сообщил гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, в рамках реализации проектов по созданию отраслевой инфраструктуры Республика Мордовия подписала в 2022 году концессию на возведение на территории региона межмуниципального мусоросортировочного комплекса. Объект построят в Лямбирском районе. Мощность переработки комплекса составит 180 000 тонн в год. С июля 2024 года на объект начали поставлять оборудование. Предполагается, что поставки в полном объеме завершатся до середины августа, пишет properm.ru.
Стоит отметить, что Мордовия относится к регионам с низким уровнем расчетной обеспеченности. В связи с этим власти региона приняли участие в отборе на получение субсидий из госбюджета. В результате субъекту было предоставлено финансирование на создание объекта.
Новый комплекс планируют запустить уже в 2024 году.
Регионы России могут получать софинансирование расходных обязательств, которые возникают в рамках мероприятий по снижению доли отходов, подлежащих захоронению, а также проектов, направленных на достижение показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Отметим, что этот проект входит в нацпроект «Экология». Субсидии выделяются согласно правилам Постановления Правительства РФ от 08.07.2022 года № 1222.
ППК «РЭО» была учреждена на основании указа президента РФ от 14.01.2019 г. Ключевая цель компании — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в стране. Это необходимый шаг для сокращения объема захоронения мусора и снижения, таким образом, эконагрузки на население. К 2030 году планируется достичь сортировки 100 процентов ТКО и наполовину снизить количество отходов, отправляемых на мусорные полигоны. Достижение этих показателей предусмотрено в рамках нацпроекта «Экология». Чтобы выполнить эти задачи, требуется построение циклической экономики.