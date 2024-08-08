РЭО: На комплекс по сортировке отходов в Мордовии начали поставлять оборудование

ППК «РЭО» была учреждена на основании указа президента РФ от 14.01.2019 г. Ключевая цель компании — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в стране. Это необходимый шаг для сокращения объема захоронения мусора и снижения, таким образом, эконагрузки на население. К 2030 году планируется достичь сортировки 100 процентов ТКО и наполовину снизить количество отходов, отправляемых на мусорные полигоны. Достижение этих показателей предусмотрено в рамках нацпроекта «Экология». Чтобы выполнить эти задачи, требуется построение циклической экономики.