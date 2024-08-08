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Published Сегодня, 17:44

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Updated Сегодня, 17:46

Мужчины мечты россиянок: пять известных холостяков ищут «ту самую»

Мужчины мечты россиянок: пять известных холостяков ищут «ту самую»

8 августа 2024, 17:44
Фото: Изображение Midjourney
Среди российских знаменитостей есть молодые люди, до сих пор не нашедшие вторую половинку. О том, чем они заслужили столько внимания и как проводят дни в ожидании любви, — в этом материале.

Павел Дуров не так давно признался, что имеет более ста детей, зачатых в пробирке, так как был донором. Новость породила множество мемов, повысив интерес общественности к биоматериалам. Кроме того, по Сети поползли слухи о троих подросших детях Дурова. Причиной сплетен стала Ирина Болгар. Она разместила в интернете фото с детьми, сообщив о бывших отношениях с Павлом, который является обладателем состояния в 9,15 млрд долларов, что соответствует сумме 78,4 млрд рублей.

После развода Никиты Кологривого с женой из-за частых командировок и занятости за актером закрепился статус холостяка. Он продолжает заботиться о дочери и активно снимается в кинопроектах, пишет newia.ru.

Привлекательная внешность Марка Эйдельштейна, как и его талант, а также получение «Золотой пальмовой ветви» в Каннах заставляют сотни поклонниц сохнуть по актеру. Марк уже снялся во многих картинах и продолжает усердно трудиться, что позволяет ему арендовать квартиру в столице на Тверской улице. Отец знаменитости с гордостью признается, что Марк не страдает звездной болезнью и его нельзя назвать эгоистом.

Егору Криду вновь удалось привлечь внимание СМИ. Молодой человек считается завидным женихом, но никак не может найти «ту единственную». По словам Егора, ранее он планировал, что в его теперешнем возрасте уже поведет детей в школу. Певец жалуется на одиночество и мечтает стать многодетным папой, а пока много выступает и участвует во всевозможных проектах.

Тимати не был женат, но имеет двоих детей — Алису и Ратмира. Девочка родилась в отношениях с моделью Аленой Шишковой. Матерью мальчика является Анастасия Решетова. Артист редко выступает, так как всецело занимается бизнесом. В отношениях он не состоит.

#Шоу-бизнес#Знаменитости#Все материалы авторов
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