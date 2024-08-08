Мужчины мечты россиянок: пять известных холостяков ищут «ту самую»

Павел Дуров не так давно признался, что имеет более ста детей, зачатых в пробирке, так как был донором. Новость породила множество мемов, повысив интерес общественности к биоматериалам. Кроме того, по Сети поползли слухи о троих подросших детях Дурова. Причиной сплетен стала Ирина Болгар. Она разместила в интернете фото с детьми, сообщив о бывших отношениях с Павлом, который является обладателем состояния в 9,15 млрд долларов, что соответствует сумме 78,4 млрд рублей.