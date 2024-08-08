Мэр Кемерово показал африканцев на стройке дорог

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В составе студотряда двадцать ребят, которые учатся в разных вузах региона. Среди них будущие медики и программисты, которые приехали в Кемерово учиться из африканских государств — ЮАР и Руанды. Об этом пишет sibdepo.ru.
«Объект масштабный, работы на мосту хватит каждому. Сейчас фронт работ для студенческого строительного отряда определен на основном пролетном строении моста, где выполняется бетонная стяжка. Ребята занимаются усилением монолитных плит — вяжут арматуру. Само собой, после инструктажа по технике безопасности и с соблюдением всех норм и требований», — говорится в сообщении.
Подрядчики обеспечили студентов всем необходимым для работы, оплачивают труд рубят. Общественная организация «Российские студенческие отряды», в свою очередь, обеспечивает их спецодеждой.
«К слову, работой интернационального отряда строители довольны: отмечают рвение и высокую мотивацию», — добавил в сообщении Дмитрий Анисимов.