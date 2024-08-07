Жителя Кузбасса осудили за покушение ради похищения букета

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В июле прошлого года в полицию Кемерово за помощью обратилась 22-летняя сотрудница цветочного магазина. Флорист сообщила, что неизвестный похитил из торгового помещения букет из 29 роз стоимостью около 4 300 рублей. Об этом пишет sibdepo.ru.
Дежурной частью УМВД России по Кемерово приметы грабителя были переданы всем нарядам, задействованным в системе единой дислокации. В результате сотрудники уголовного розыска установили и по горячим следам задержали налетчика. Он стал фигурантом уголовного дела о грабеже.
Следствием и судом установлено, что накануне осужденный поссорился со знакомой. Чтобы искупить свою вину, он решил подарить ей цветы. Грабитель зашел в помещение цветочного магазина и попросил флориста собрать цветочную композицию из 15 роз. После того, как подарок был упакован, вместо денег или банковской карты налетчик достал горлышко разбитой бутылки. Продавец отказалась отдавать товар, после чего нападавший схватил цветы из вазы на столе и скрылся.
Изучив собранные следствием материалы, Центральный районный суд г. Кемерово признал фигуранта виновным и приговорил к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить потерпевшей стороне 70 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.