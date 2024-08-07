Жителя Кузбасса осудили за покушение ради похищения букета

Следствием и судом установлено, что накануне осужденный поссорился со знакомой. Чтобы искупить свою вину, он решил подарить ей цветы. Грабитель зашел в помещение цветочного магазина и попросил флориста собрать цветочную композицию из 15 роз. После того, как подарок был упакован, вместо денег или банковской карты налетчик достал горлышко разбитой бутылки. Продавец отказалась отдавать товар, после чего нападавший схватил цветы из вазы на столе и скрылся.