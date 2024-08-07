Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП на кузбасской трассе

В пресс-службе ГИБДД по Кемеровской области корреспонденту Сибдепо подтвердили информацию. «ДТП произошло в районе села Мазурово. По предварительным данным, водитель автобуса „НЕФАЗ“, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно движущимся авто Volkswagen Polo», — сказал собеседник агентства.