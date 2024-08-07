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Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП на кузбасской трассе

7 августа 2024, 17:47
Сегодня в Кемеровском районе произошло ДТП с автобусом «НЕФАЗ», сообщает телеграм-канал «Инцидент Кемерово». Видео последствий инцидента было опубликовано в паблике.

В пресс-службе ГИБДД по Кемеровской области корреспонденту Сибдепо подтвердили информацию. «ДТП произошло в районе села Мазурово. По предварительным данным, водитель автобуса „НЕФАЗ“, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно движущимся авто Volkswagen Polo», — сказал собеседник агентства.

В ГИБДД уточнили, что автобус двигался по 102 маршруту из города Кемерово в город Топки. Предварительно, был нанесён материальный ущерб, обошлось без пострадавших, пишет sibdepo.ru.

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