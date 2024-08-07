«Донстрой»: В московском квартале появился первый парящий мост на 50-м этаже

По словам эксперта, на крыше второго и третьего корпусов здания уже установлен один мост. Он находится на высоте ста семидесяти метров. Осталось поднять еще пять мостов. Кузнецов рассказал, что первый и второй корпуса планируют соединить пешеходными переходами. Они будут располагаться на уровне двадцать шестого этажа, то есть примерно на высоте 86,1 метра. Планируется, что парящий мост на уровне двадцать седьмого этажа будет соединять второй и третий корпуса, то есть его установят на высоте 94,2 метра, сообщает interfax-russia.ru.