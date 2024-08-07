«Донстрой»: В московском квартале появился первый парящий мост на 50-м этаже

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
По словам эксперта, на крыше второго и третьего корпусов здания уже установлен один мост. Он находится на высоте ста семидесяти метров. Осталось поднять еще пять мостов. Кузнецов рассказал, что первый и второй корпуса планируют соединить пешеходными переходами. Они будут располагаться на уровне двадцать шестого этажа, то есть примерно на высоте 86,1 метра. Планируется, что парящий мост на уровне двадцать седьмого этажа будет соединять второй и третий корпуса, то есть его установят на высоте 94,2 метра, сообщает interfax-russia.ru.
Проект реализует девелоперская компания «Донстрой» в домах жилкомплекса «Событие» в Раменках. При установке используется технология подъема пролета. Эта же технология применяется и при установке вантовых мостов. Ее использовали при строительстве Русского моста во Владивостоке через пролив Босфор Восточный, а также при установке Большого Обуховского моста в Санкт-Петербурге. В «Донстрое» уточнили, что сама по себе технология не является инновационной, однако на такой высоте в России она реализуется впервые.
Четвертый квартал «События» состоит из трех домов высотой в пятьдесят этажей. Здания построены в стиле футуризма. Стоит отметить, что квартал является частью масштабного проекта, который направлен на комплексное освоение территории в Раменках. «Донстрой» уже ввел в эксплуатацию более 425 тысяч квадратных метров жилья. Это две очереди проекта «Огни» (2007 квартир), два клубных дома «Река» (269 квартир) и первые два квартала комплекса «Событие» (1036 квартир).
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков прокомментировал реализацию проекта. Он рассказал, что строительство четвертого квартала «События» началось в марте 2022 года. ЖК состоит из трех корпусов общей площадью 215 тысяч квадратных метров. На данный момент полностью выполнены работы по устройству кровли стилобата и монолита наземной части двух корпусов. Работы по установке инженерных систем и кладке наружных стен еще продолжаются. Помимо этого, ведется установка фасадов и перегородок.