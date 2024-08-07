Буцаев и Аксенов обсудили строительство экотехнопарков в Крыму

По словам Буцаева, вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым они поговорили о строительстве этих объектов. Как отметил глава республики, существует некоторое отставание от графика, но оно прогнозируемое. Глава РЭО отметил, что на обоих предприятиях будет обеспечено более 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.