Буцаев и Аксенов обсудили строительство экотехнопарков в Крыму

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Мощность аналогичного завода в Белогорском районе составит 500 тысяч тонн в год.
По словам Буцаева, вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым они поговорили о строительстве этих объектов. Как отметил глава республики, существует некоторое отставание от графика, но оно прогнозируемое. Глава РЭО отметил, что на обоих предприятиях будет обеспечено более 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.
Аксенов поблагодарил Буцаева за помощь в реализации таких крупных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации на полуострове.
Строительство экопромпарков идет в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла». В будущем такие площадки появятся в каждом федеральном округе.