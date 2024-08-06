Захарова обвинила японского премьера в «переписывании истории»

«Теперь, согласно официальной версии японских властей, это были не Американские бомрдировки, а просто падающие с неба бомбы. Удивительно, что несмотря на подобный, если сказать мягко, инфантилизм, не позволяющий Токио реализовывать национально ориентированный курс, японские власти искренне полагают для себя возможным претендовать на постоянное место в СБ ООН в ходе реформы этой структуры», — сказала «Ридусу» представитель МИД РФ.