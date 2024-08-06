Захарова обвинила японского премьера в «переписывании истории»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:13
Захарова обвинила официальный Токио и кабинет Кисиды в частности в «инфантилизме, не позволяющем реализовывать национально ориентированный курс», и «забвении истинных причин трагедии Хиросимы и Нагасаки».
«Теперь, согласно официальной версии японских властей, это были не Американские бомрдировки, а просто падающие с неба бомбы. Удивительно, что несмотря на подобный, если сказать мягко, инфантилизм, не позволяющий Токио реализовывать национально ориентированный курс, японские власти искренне полагают для себя возможным претендовать на постоянное место в СБ ООН в ходе реформы этой структуры», — сказала «Ридусу» представитель МИД РФ.
В целом Мария Захарова расценила политику министерства Кисиды как «антияпонский курс в угоду США».
На днях глава японского правительства, выступая на церемонии в память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, заявил, что «ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия».