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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В ботаническом саду кемеровского вуза начался тропический ливень

6 августа 2024, 10:09
Накануне в социальных сетях появилось видео, как в ботаническом саду КемГУ из-за дождя вода стала литься прямо на растения. Очевидцы назвали это «тропическим дождём».

Сегодня проректор по развитию имущественного комплекса КемГУ Наталья Лисина объяснила, в чём причина инцидента.

«Хочу подчеркнуть, что уже в течение двух недель ведётся плановая работа по ремонту кровли ботанического сада КемГУ. Ход работ пришёлся на период сильного дождя, вода попала в стыки, результат виден на видео», — говорится в сообщении. Об этом пишет sibdepo.ru.

Лисина подчеркнула, что никто из гостей не пострадал. Инфраструктура ботанического сада также не пострадала, а ситуация была решена в кратчайшие сроки.

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