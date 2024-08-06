В ботаническом саду кемеровского вуза начался тропический ливень

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Сегодня проректор по развитию имущественного комплекса КемГУ Наталья Лисина объяснила, в чём причина инцидента.
«Хочу подчеркнуть, что уже в течение двух недель ведётся плановая работа по ремонту кровли ботанического сада КемГУ. Ход работ пришёлся на период сильного дождя, вода попала в стыки, результат виден на видео», — говорится в сообщении. Об этом пишет sibdepo.ru.
Лисина подчеркнула, что никто из гостей не пострадал. Инфраструктура ботанического сада также не пострадала, а ситуация была решена в кратчайшие сроки.