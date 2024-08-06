Как выбрать пароочиститель для дома

Особенно пароочиститель нужен, если в семье живут маленькие дети и аллергики, и при уборке никак нельзя использовать едкую бытовую химию. Но в то же время в комнатах должно быть идеально чисто. В этом случае паровой очиститель является выходом из непростой ситуации. Общественная служба новостей узнала, как правильно выбрать хороший пароочиститель для дома.