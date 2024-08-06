Более 700 человек пропали в Кузбассе за месяц

Кузбассе в июле 2024 года пропало 729 человек, сообщили в региональной полиции. Пресс-служба ведомства опубликовала статистику за прошлый месяц, в котором говорится, сколько человек уже найдено.