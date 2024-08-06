Более 700 человек пропали в Кузбассе за месяц

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Так, из 729 пропавших разыскали 705 человек. В поисках сотрудникам полиции помогали также и кузбассовцы. Остальные еще не найдены, пишет sibdepo.ru.
«Поиски 24 человек продолжаются», — заявили в полиции Кузбасса.
Там также отметили, что поиск пропавших проводится и с участием волонтеров и общественных организаций.
«Полиция Кузбасса выражает благодарность активистам за совместную работу! Результаты розыска во многом зависят от качества организации первоначальных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Поэтому стражам порядка важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке, его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также обстоятельствах исчезновения», — сказали в региональной полиции.
В ведомстве напомнили, что чем раньше в полицию поступит сообщение о розыске человека, тем больше шансов будет найти его живым.