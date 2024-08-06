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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:08

Более 700 человек пропали в Кузбассе за месяц

6 августа 2024, 08:05
Кузбассе в июле 2024 года пропало 729 человек, сообщили в региональной полиции. Пресс-служба ведомства опубликовала статистику за прошлый месяц, в котором говорится, сколько человек уже найдено.

Так, из 729 пропавших разыскали 705 человек. В поисках сотрудникам полиции помогали также и кузбассовцы. Остальные еще не найдены, пишет sibdepo.ru.

«Поиски 24 человек продолжаются», — заявили в полиции Кузбасса.

Там также отметили, что поиск пропавших проводится и с участием волонтеров и общественных организаций.

«Полиция Кузбасса выражает благодарность активистам за совместную работу! Результаты розыска во многом зависят от качества организации первоначальных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Поэтому стражам порядка важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке, его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также обстоятельствах исчезновения», — сказали в региональной полиции.

В ведомстве напомнили, что чем раньше в полицию поступит сообщение о розыске человека, тем больше шансов будет найти его живым.


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