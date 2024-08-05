В Кузбассе на трассе перевернулся микроавтобус

Водитель автомобиля Nissan Caravan по неизвестным причинам съехал в кювет, это привело к тому, что авто перевернулось. Авария произошла на участке дороги Кемерово — Елыкаево. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей, пишет sibdepo.ru.