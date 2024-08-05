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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

В Кузбассе на трассе перевернулся микроавтобус

5 августа 2024, 15:34
В Кемерово на трассе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Водитель автомобиля Nissan Caravan по неизвестным причинам съехал в кювет, это привело к тому, что авто перевернулось. Авария произошла на участке дороги Кемерово — Елыкаево. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей, пишет sibdepo.ru.

«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших, оказали им первую помощь. Провели стабилизацию транспортного средства и отключение АКБ», — сообщили в ведомстве.

На месте работали восемь человек и две единицы техники.

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