Станет ли вспышка T Северной короны новой Вифлеемской звездой

«Помимо вспышек, есть реальные положения планет, которые говорят о крайне тяжёлом периоде, о крайне тяжёлой осени этого года, о крайне негативной весне 2025 года. Ситуация успокаивается только во второй половине 2025 года. А вспышка, о которой мы говорим сейчас, может подчеркнуть этот фон, такой тревожный, крайне неблагоприятный небесный фон. Сейчас будет август и квадратура Сатурна и Юпитера. Это очень тяжёлая квадратура, которая отразится, прежде всего, на экономической сфере и на политической. Для меня как для астролога вспышки такого рода — это некий дополнительный фактор. Есть реальное положение планет, есть вспышки, и реальное положение планет вместе с явлением таких вспышек может привести, конечно, к крайне тяжёлым политическим событиям», — заключила она.