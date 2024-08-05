gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Сильный ливень затопил несколько районов Новокузнецка

5 августа 2024, 17:30
В понедельник, 5 августа, Новокузнецк накрыл сильный ливень. В соцсетях появились десятки фотографий и видео, на которых видно, что некоторые улицы областной столицы оказались подтоплены.

На кадрах, которыми поделились горожане, видно, что вода на дорогах людям по колено. Машины также едут с трудом, вода заливается в салоны автомобилей, пишет sibdepo.ru.

Фото: Инцидент Новокузнецк

В ТРЦ «Сити Молл» на улице Кирова тоже попала вода, на полу образовались большие лужи.

«Вот и море само пришло к нам, и лететь никуда не надо», — комментируют видеоролик интернет-пользователи.
«Для ликвидации воды с проезжей части в усиленном режиме ведётся работа по очистке крышек дождеприемных колодцев, которые забила листва и мусор, по откачке воды „, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также в администрации отметили, что система ливневой канализации не может сразу принять такой объем воды.

Подпишитесь
Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства
Сегодня, 09:50
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
Сегодня, 11:28
Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Сегодня, 11:44
Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях
Сегодня, 13:21
Урожая все больше. Где жители Омской области собирают грибы этим летом
Сегодня, 13:00
Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов
Сегодня, 08:26