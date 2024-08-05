Сильный ливень затопил несколько районов Новокузнецка

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
На кадрах, которыми поделились горожане, видно, что вода на дорогах людям по колено. Машины также едут с трудом, вода заливается в салоны автомобилей, пишет sibdepo.ru.
В ТРЦ «Сити Молл» на улице Кирова тоже попала вода, на полу образовались большие лужи.
«Вот и море само пришло к нам, и лететь никуда не надо», — комментируют видеоролик интернет-пользователи.
«Для ликвидации воды с проезжей части в усиленном режиме ведётся работа по очистке крышек дождеприемных колодцев, которые забила листва и мусор, по откачке воды „, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Также в администрации отметили, что система ливневой канализации не может сразу принять такой объем воды.