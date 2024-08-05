«Роза Хутор» появился на игровой платформе Roblox к юбилею Олимпиады

Posted 5 августа, 14:44
Published 5 августа, 14:44
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Доступ к метавселенной «Роза Хутор» в Roblox появился 3 июня, пишет kp.ru. В качестве разработчика выступило агентство DVOR Metamarketing Agency, которое ранее уже реализовывало подобные проекты.
Таким образом, курорты России начали внедрять новые форматы взаимодействия с отдыхающими. Узнаваемые локации и арт-пространства на Roblox являются хорошей площадкой для общения с молодежью, которая составляет значительную часть гостей горнолыжного курорта. Дальнейшие планы разработчиков связаны с совершенствованием коммуникации с аудиторией в формате ивентов, а также с интеграцией новых цифровых инструментов.
Проект приурочен к 10-летнему юбилею зимней Олимпиады в Сочи. При этом создатели воссоздали атмосферу того времени. Кроме известных туристам объектов, на платформе можно встретить и так называемые «пасхалки», представляющие собой отсылки к новым объектам, которые в реальном мире появятся позже.
Один из самых приятных моментов связан с тем, что во время игры пользователь может заработать себе отпуск. Первый игрок, собравший 5 миллионов игровых монет, получит сертификат на уик-энд на реальном курорте «Роза Хутор».
Реализованная в цифровом формате идея интересна и тем, что не только россияне, а игроки из всех уголков мира смогут увидеть объекты и пейзажи известного курорта «Роза Хутор», включая Розу Пик с панорамным рестораном и парящими качелями, а также Олимпийскую деревню с аллеей флагов. На сегодняшний день на платформе Roblox создано уже более 4,6 миллиарда учетных записей.
Отметим, что в качестве инвестора проекта «Роза Хутор» выступил «Интеррос». Эта компания — пионер туризма на онлайн-платформе, где цифровой мир объединяется с реальным. В 2024 году при поддержке «Интерроса» прошел фиджитал-турнир «Игры будущего», а в 2023 году компания выпустила проект по токенизации шедевров Эрмитажа «Цифровое искусство».