Россиянам рассказали, как защититься от агрессивных таксистов

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Инструктор курсов самообороны Максим Шрамков рассказал в интервью 360.ru, как обезопасить себя от агрессивных водителей. В первую очередь эксперт посоветовал пользоваться проверенными сервисами такси.
«Сейчас услуга такси открытая, то есть таксисты на виду, у них есть рейтинг, если это крупная компания. Можно человеку сказать: „Если вы продолжите, у нас возникнет конфликтная ситуация, о вашем поведении я сообщу в компанию, которая вам предоставляет рабочее место“. То есть без откровенной провокации, но четко расставить свои границы», — посоветовал Шрамков.
Можно вести аудио или видеосъемку, но лучше скрыто — не тыкать в лицо буянящему человеку камерой. Подобные действия могут спровоцировать агрессию, но проблема в том, что, если конфликт уже начался, он может развиваться дальше, и лучше все зафиксировать.
Если водитель начинает приставать, но при этом ведет машину, нужно обороняться. Пока тот за рулем, сделать это довольно легко, весь сначала ему нужно остановиться.
Можно начинать вызывать полицию, сообщать им номер такси, говорить о том, что происходит домогательство: тянет руки, прикасается и так далее. Скорее всего, машину водитель остановит. Дальше конфликт либо прекратится — он высадит пассажира, либо продолжится. И в таком случае нужно применять экстренные меры самозащиты.
В первую очередь нужно выбраться из машины. Есть один нюанс: современные авто оборудованы центральным замком.
В таком случае нужно барабанить руками и ногами по машине, по стеклу, по водителю: то есть создавать в машине «эффект злого дикого кота», которого пытаются из переноски достать и в машину запихать. Коты это замечательно умеют делать.
Машина в любом случае должна остановиться. Как отметил инструктор, в авто водитель находится в уязвимой позиции, потому что сидит спиной к пассажиру. Если машина двигается, то ему нужно концентрироваться на управлении. Поэтому садиться в такси можно только на заднее сиденье.