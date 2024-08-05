Россиянам рассказали, как защититься от агрессивных таксистов

Можно вести аудио или видеосъемку, но лучше скрыто — не тыкать в лицо буянящему человеку камерой. Подобные действия могут спровоцировать агрессию, но проблема в том, что, если конфликт уже начался, он может развиваться дальше, и лучше все зафиксировать.