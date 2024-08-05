РЭО рассказал об эффекте реформы РОП на примере производителей упаковки

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
По словам Буцаева, реформа РОП реализуется давно, однако с начала 2024 года вступил в силу закон, совершенствующий этот механизм. Изменения готовили несколько лет специалисты отрасли: экологи, участники рынка, госслужащие разного уровня, передает newsnn.ru.
Буцаев рассказал, что РЭО и Минприроды России разработали законодательные инициативы для урегулирования системы РОП. При этом ряд производителей упаковки уже разворачивает свои мощности для ее утилизации. Глава РЭО отметил, что это является примером быстрого и прямого результата внедрения РОП. Еще одним источником финансирования проектов циклической экономики станут новые ставки экосбора, которые не пересматривались с 2015 года, сообщил Денис Буцаев.
В документах, созданных РЭО и Минприроды России, есть новый список товаров РОП, конвертер кодов, новые правила отчетности участников отрасли и вся другая информация, необходимая для реализации требований РОП. РЭО также представил реестр утилизаторов, без которого невозможно будет исполнить нормативы РОП и отчитаться об успешной выполненной утилизации. Войти в реестр могут только компании с подтвержденными мощностями.
Как отметил Буцаев, компания получила уже 500 заявлений на включение в реестр. По некоторым из них проведены выездные оценки предприятий. Доступна электронная торговая площадка РЭО, на которой можно продать или купить вторичные ресурсы и вторичное сырье, заказать услуги утилизации отходов у верифицированных предприятий из реестра утилизаторов. Сегодня здесь зарегистрировано уже около 2,5 тысячи участников, добавил Денис Буцаев.
В рамках реформы РОП постепенно будет введена ответственность за переработку отходов для всей производимой упаковки: в 2025 году — за 55%, в 2026 году — за 75% и с 2027 года — для всей упаковки. Также впервые с 2015 года будут подняты ставки экосбора для различных видов отходов от использования товаров.