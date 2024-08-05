РЭО рассказал об эффекте реформы РОП на примере производителей упаковки

В рамках реформы РОП постепенно будет введена ответственность за переработку отходов для всей производимой упаковки: в 2025 году — за 55%, в 2026 году — за 75% и с 2027 года — для всей упаковки. Также впервые с 2015 года будут подняты ставки экосбора для различных видов отходов от использования товаров.