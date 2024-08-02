Артисты из РФ в мировых чартах: кто они?

Недавно информационное пространство взорвала новость о том, что композиция Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт TikTok Billboard Top 50. Поклонники в восторге, а мы задаемся вопросом: почему Ольга Бузова еще не собирает стадионы за границей?

Как сообщила newia, многие артисты из России уже бывали в зарубежных музыкальных чартах и, вполне возможно, появятся в них снова. Катя Лель переживает новый взлет с хитом «Мой мармеладный», которому уже 20 лет. Недавно он занял третью строчку в чарте Viral 50. Пользователи уже записали более 15 тысяч роликов, где на разные лады исполняют «попробуй джага-джага». Композиция Алсу Before You Love Me, записанная после выступления певицы на «Евровидении-2000», целых три недели оставалась на 27-м месте мирового чарта. Песня Тимати Welcome to St. Tropez попала в несколько иностранных чартов в Германии, Австрии, Франции, а чарт Billboard Luxembourg Digital Songs даже возглавила. Песня Million Voices, с которой Полина Гагарина заняла второе место на конкурсе «Евровидение-2015», пользовалась большой популярностью и лидировала в хит-парадах iTunes и UK Singles Chart. Группа Serebro вывела на международный уровень сразу две песни — это англоязычная версия хита «Мама Люба» и Mi Mi Mi. Обе попали в рейтинг Japan Hot 100. Настя Задорожная единственная попала в хит-парад США с композицией на русском. В 2009 году Валерия побывала в чарте Billboard Hot Dance Club, где собрана музыка, популярная в ночных заведениях США. Ее песня Wild! заняла там 48-е место, позже поднявшись на 25-ю строчку.