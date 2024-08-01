В Кузбассе «запрещёнку» в колонию перебрасывали квадрокоптером

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Ночью 25-летний парень пытался с помощью квадрокоптера закинуть в колонию 4 сотовых телефона, зарядное устройство, 4 пары наушников. Об этом пишет sibdepo.ru.
«Сотрудники учреждения задержали мужчину с поличным. В свою очередь задержанный гражданин пояснил, что приобрел сотовые телефоны, комплектующие к ним и квадрокоптер в магазине г. Новокузнецка. По факту попытки доставки запрещенных предметов на территорию режимного учреждения в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка», — сообщила пресс-служба регионального ГУ ФСИН.
Согласно статье 19.12 КоАП, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.