Работа и лень: омичи рассказали о причинах опозданий на тренировки

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По данным опроса, проведенного приложением Фитмост и кикшерингом МТС Юрент, самыми распространенными причинами пропусков и опозданий на тренировки стали лень (34%), неспособность правильно распланировать время (29%) и задержки на работе (26%).
Чтобы не пропускать занятия и не опаздывать в зал почти каждый пятый (19%) готов тратить больше денег на дорогу, еще 17% спортсменов-любителей из Омска готовы собираться с вечера. А ради тренировки мечты (особенного зала, тренера или индивидуальной программы занятий) 73% спортсменов согласны добираться до зала в два раза дольше. При этом оптимальным временем в пути до места занятий 77% опрошенных считают не более 15 минут.
В топ-3 самых пунктуальных категорий спортсменов из Омска вошли поклонники групповых занятий — почти никогда не опаздывают на тренировки футболисты (13%), представители силовых видов спорта (11%) и пловцы (9%).
56% омичей, увлеченных спортом, готовы тратить на занятия до 50 000 рублей в год. А вот на дорогу до зала и обратно 79% опрошенных не готовы тратить более 200 рублей. Каждый третий (33%) спортсмен добирается до места занятий на личном автомобиле или каршеринге, 22% спорстменов предпочитают добираться пешком. При этом, категория спортсменов, которые используют самокаты для поездок в зал, оказалась самой экономичной — 77% опрошенных рассказали, что тратят в среднем 200 рублей на одну поездку до зала и обратно. __________________________________________________________________________________________
* Методология
Исследование проведено методом онлайн-анкетирования респондентов в июле 2024 года среди 1331 человека в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в крупных городах России с населением > 1.000.000 чел.