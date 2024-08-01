Работа и лень: омичи рассказали о причинах опозданий на тренировки

56% омичей, увлеченных спортом, готовы тратить на занятия до 50 000 рублей в год. А вот на дорогу до зала и обратно 79% опрошенных не готовы тратить более 200 рублей. Каждый третий (33%) спортсмен добирается до места занятий на личном автомобиле или каршеринге, 22% спорстменов предпочитают добираться пешком. При этом, категория спортсменов, которые используют самокаты для поездок в зал, оказалась самой экономичной — 77% опрошенных рассказали, что тратят в среднем 200 рублей на одну поездку до зала и обратно. __________________________________________________________________________________________