В России выросла доля жителей с лишним весом

Чаще всего с проблемами лишнего веса сталкиваются мужчины. Среди них число лиц с нормальным весом упало с 34 до 30,9%, а доля тех, у кого наблюдается предожирение, выросла с 46,9% до 52,4%. Доля женщин с нормальным весом увеличилась с 38,1 до 39,4% за пять лет, при том что число женщин с предожирением выросло с 34,7% до 37,1%, пишет amic.ru.