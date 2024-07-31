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Published Сегодня, 10:22

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Updated Сегодня, 10:24

В России выросла доля жителей с лишним весом

31 июля 2024, 10:22
Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата, опубликованные на официальном сайте.

Так, в 2018 году от лишнего веса страдали 61,7% жителей страны в возрасте старше 19 лет. В 2023 году этот показатель достиг 62,6%. В частности, число лиц с предожирением выросло с 40,1 до 43,9%. При этом с ожирением первой степени снизилось с 15,7% до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6 до 1,1%.

Чаще всего с проблемами лишнего веса сталкиваются мужчины. Среди них число лиц с нормальным весом упало с 34 до 30,9%, а доля тех, у кого наблюдается предожирение, выросла с 46,9% до 52,4%. Доля женщин с нормальным весом увеличилась с 38,1 до 39,4% за пять лет, при том что число женщин с предожирением выросло с 34,7% до 37,1%, пишет amic.ru.

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