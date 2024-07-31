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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Операторы стали предупреждать россиян о сбоях в работе YouTube

31 июля 2024, 05:43
МТС и «Билайн» начали оповещать абонентов о возможных сбоях в работе YouTube. Это не зависит от операторов связи.

У МТС предупреждение оставляет робот при звонке на горячую линию. А «Билайн» докладывает о проблеме в чате поддержки, пишет amic.ru.

«Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов», — говорят в «Билайне».

Ранее глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 70%.

По его словам, «деградация» сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube.

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