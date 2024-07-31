Операторы стали предупреждать россиян о сбоях в работе YouTube

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:46
У МТС предупреждение оставляет робот при звонке на горячую линию. А «Билайн» докладывает о проблеме в чате поддержки, пишет amic.ru.
«Сейчас во многих регионах именно YouTube плохо работает, так как у них устарело оборудование. Это не зависит от операторов», — говорят в «Билайне».
Ранее глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что к 4 августа скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 70%.
По его словам, «деградация» сервиса является вынужденным шагом, который направлен не против российских пользователей, а против администрации YouTube.