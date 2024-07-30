Ведущий научный сотрудник объяснил правила поведения при грозе

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По его словам, многие распространенные представления о том, что следует делать или наоборот, не следует делать, когда раздается гром, являются ошибочными. Например, одно из распространенных заблуждений заключается в том, что металлические пуговицы и цепочки притягивают молнию. Однако эксперт пояснил, что человек сам по себе, даже без металлических украшений на одежде, обладает отличной проводимостью. Если человек является самым высоким объектом в округе, куда направляется молния, шанс попадания в него значительно возрастает, пишет sibdepo.ru.
Также отмечено, что молния предпочитает поражать самые высокие объекты. Например, если в окрестности есть два объекта одинаковой высоты, причем один сделан из камня, а другой из металла, вероятность удара молнии в металлический объект выше. Стоять под деревьями во время грозы опасно. Объяснено, что электрический заряд от удара молнии в дерево может распространиться по земле и достигнуть человека. Единственное, что может помочь в таком случае — стоять на одной ноге.
Кроме того, молния иногда может поразить одно и то же место дважды. Вероятность такого события невелика, поскольку после разряда в облаке уже не остается заряда для повторного удара. Необходимо дождаться появления нового заряженного облака. В этом случае есть возможность, что молния снова поразит то же самое место. Хоть вероятность этого невелика, она все же не равна нулю, добавил эксперт.
Чтобы защитить себя от молнии, можно спрятаться внутри здания. Вероятность того, что молния попадет в человека внутри квартиры, также мала, но исключить этот риск нельзя. Как пояснил Грибанов, железобетонные строения обычно оснащены системой отвода молнии благодаря железу, которое содержится в их конструкции. В то время как здания, построенные из кирпича или дерева с металлическими трубами для отопления, могут представлять опасность в случае грозы.