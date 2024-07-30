Ведущий научный сотрудник объяснил правила поведения при грозе

По его словам, многие распространенные представления о том, что следует делать или наоборот, не следует делать, когда раздается гром, являются ошибочными. Например, одно из распространенных заблуждений заключается в том, что металлические пуговицы и цепочки притягивают молнию. Однако эксперт пояснил, что человек сам по себе, даже без металлических украшений на одежде, обладает отличной проводимостью. Если человек является самым высоким объектом в округе, куда направляется молния, шанс попадания в него значительно возрастает, пишет sibdepo.ru.