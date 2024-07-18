Звездопад-2024: где и когда можно увидеть уникальное явление в России

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Каждый год летом жители Земли могут наблюдать удивительное зрелище. Метеоритный поток из многих тысяч небесных звезд образуется в созвездии Персея, за что и получил свое название «Звездопад Персеиды».
В этот период наша планета проходит через интенсивный поток пылевых частиц от кометы Свифта — Туттля, которые мгновенно сгорают и создают эффект звездного дождя, пишет newia.ru.
В этом году явление можно наблюдать с 17 июля до 24 августа, но в первые дни и ближе к концу звездопада по ночному небу будет проноситься до двух звезд в час. Явление достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа, когда ежечасно можно будет наблюдать по 100–150 падающих небесных звезд, а самый максимум придется на период с 2:00 до 4:30.
Наиболее удачными территориями для наблюдения станут Челябинск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и многие районы в Сибири и на Урале. Однако, чтобы в полной мере оценить красоту зрелища, рекомендуется выехать за город, где отсутствует искусственное ночное освещение.
По мнению астрологов, звездопад способен зарядить человека энергией, особенно в свой пик. В этот период у многих обостряется интуиция и возникают новые идеи.
Астрологи убеждены, что точно выраженное желание, загаданное во время падения звезды, Вселенная непременно исполнит.