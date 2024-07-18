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Published Сегодня, 17:30

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Звездопад-2024: где и когда можно увидеть уникальное явление в России

Звездопад-2024: где и когда можно увидеть уникальное явление в России

18 июля 2024, 17:30
Фото: Изображение Midjourney
В России, наконец, пришла пора самого яркого летнего звездопада этого года — знаменитого звездопада Персеиды. Жители нашей страны смогут насладиться завораживающим зрелищем — многотысячным потоком падающих метеоров.

Каждый год летом жители Земли могут наблюдать удивительное зрелище. Метеоритный поток из многих тысяч небесных звезд образуется в созвездии Персея, за что и получил свое название «Звездопад Персеиды».

В этот период наша планета проходит через интенсивный поток пылевых частиц от кометы Свифта — Туттля, которые мгновенно сгорают и создают эффект звездного дождя, пишет newia.ru.

В этом году явление можно наблюдать с 17 июля до 24 августа, но в первые дни и ближе к концу звездопада по ночному небу будет проноситься до двух звезд в час. Явление достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа, когда ежечасно можно будет наблюдать по 100–150 падающих небесных звезд, а самый максимум придется на период с 2:00 до 4:30.

Наиболее удачными территориями для наблюдения станут Челябинск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и многие районы в Сибири и на Урале. Однако, чтобы в полной мере оценить красоту зрелища, рекомендуется выехать за город, где отсутствует искусственное ночное освещение.

По мнению астрологов, звездопад способен зарядить человека энергией, особенно в свой пик. В этот период у многих обостряется интуиция и возникают новые идеи.

Астрологи убеждены, что точно выраженное желание, загаданное во время падения звезды, Вселенная непременно исполнит.

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