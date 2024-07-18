Звездопад-2024: где и когда можно увидеть уникальное явление в России

В этом году явление можно наблюдать с 17 июля до 24 августа, но в первые дни и ближе к концу звездопада по ночному небу будет проноситься до двух звезд в час. Явление достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа, когда ежечасно можно будет наблюдать по 100–150 падающих небесных звезд, а самый максимум придется на период с 2:00 до 4:30.