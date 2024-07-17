В ЕР поделились предварительными итогами программы капремонта школ

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:41
Владимир Путин поручил партии обеспечить выполнение этой программы совместно с Минпросвещения. Заседание вели Владимир Якушев, исполняющий обязанности секретаря генсовета партии, и министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом информирует mkset.
Якушев сообщил, что на данный момент возведено 1236 новых школ и 1680 детских садов. В текущем году планируется открыть 364 новые школы, рассчитанные на 300 тысяч учеников. В рамках программы капитального ремонта обновлено 4122 школы. На 2024 год запланирован ремонт 1057 школ, 534 из которых будут завершены в 2025 году. Программа активно реализуется и в новых регионах.
Якушев отметил, что по 25 школам контракты еще не заключены, а в четырех регионах есть задолженности по капитальному ремонту: четыре школы в Курганской области, по одной в Иркутской и Томской областях, а также в Карачаево-Черкесии. Риски по строительству новых школ выявлены в 56 субъектах РФ.
В связи с этим он призвал региональные власти и координаторов партийного проекта «Новая школа» уделить этому вопросу особое внимание, чтобы в сентябре дети могли начать учебный год праздником в обновленных школах.
За каждым объектом капитального ремонта закреплены депутаты от «Единой России» и сенаторы, которые несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что подобная система контроля показала свою эффективность и может быть применена для реализации новых национальных проектов.
Министр также сообщил о высокой степени готовности национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья», предложив продолжать программы капитального ремонта школ и строительства новых образовательных учреждений в таком же темпе.
Минпросвещения начало прием заявок на следующий цикл капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, учитывая результаты президентской программы. Для регионов с незавершенными объектами предусмотрены штрафные санкции.
На заседании федерального штаба также стартовала акция «Собери ребенка в школу». «Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В прошлом году помощь была оказана почти 220 тысячам детей, включая более 60 тысяч детей из Донбасса и Новороссии. В этом году особое внимание будет уделено семьям из новых регионов и семьям участников СВО. Пункты сбора школьных принадлежностей будут работать на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки, сообщает сайт партии ER.RU.
«В Омской области до 2027 года запланирован капитальный ремонт 50 школ в Омске и районах. Депутаты всех уровней, исполнительные секретари, активисты партии регулярно выезжают на площадки, где уже ведется ремонт, чтобы проверить ход работ, а также оценить промежуточный результат. Все объекты держу на личном контроле», — рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Виталий Хоценко.
Отметим, в преддверии каждого нового учебного года «Единая Россия» проводит по всей стране акцию «Собери ребенка в школу», целью которой является помощь детям из многодетных, малообеспеченных и семей льготных категорий. В сборе школьных принадлежностей принимают участие депутаты Государственной думы, Омского городского Совета и Законодательного собрания Омской области, представители верхней палаты российского парламента, крупные омские предприятия. Активно участвуют в этом и члены регионального совета сторонников партии, а также представители «Женского движения „Единой России“.