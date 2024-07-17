В ЕР поделились предварительными итогами программы капремонта школ

На заседании федерального штаба также стартовала акция «Собери ребенка в школу». «Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей и семей льготных категорий. В прошлом году помощь была оказана почти 220 тысячам детей, включая более 60 тысяч детей из Донбасса и Новороссии. В этом году особое внимание будет уделено семьям из новых регионов и семьям участников СВО. Пункты сбора школьных принадлежностей будут работать на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки, сообщает сайт партии ER.RU.