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Updated Сегодня, 06:32

ФАС России поддержала запрет на экспорт бензина

15 июля 2024, 06:28
Антимонопольный регулятор России высказался за сохранение запрета на продажу бензина за пределами страны в августе. Эту информацию передали журналистам из уполномоченного органа.

«Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает идею возврата к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение на экспорт действовало до конца июля», — приводит ТАСС высказывание представителей ФАС.

Кроме того, на данный момент не обсуждалось возможное продление временного разрешения на экспорт бензина. В ФАС отметили, что такие ограничения помогут удовлетворить спрос на внутреннем рынке, обеспечат доступность топлива и стабильность цен, пишет ИА «УралПолит.ru».

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