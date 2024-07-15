ФАС России поддержала запрет на экспорт бензина

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
«Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает идею возврата к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение на экспорт действовало до конца июля», — приводит ТАСС высказывание представителей ФАС.
Кроме того, на данный момент не обсуждалось возможное продление временного разрешения на экспорт бензина. В ФАС отметили, что такие ограничения помогут удовлетворить спрос на внутреннем рынке, обеспечат доступность топлива и стабильность цен, пишет ИА «УралПолит.ru».