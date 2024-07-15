ФАС России поддержала запрет на экспорт бензина

Кроме того, на данный момент не обсуждалось возможное продление временного разрешения на экспорт бензина. В ФАС отметили, что такие ограничения помогут удовлетворить спрос на внутреннем рынке, обеспечат доступность топлива и стабильность цен, пишет ИА «УралПолит.ru».